Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: 20 Quadratmeter Sichtschutz schwarz eingefärbt

Neukirch / Lausitz (Ost) (ots)

18.07.2025 | 04:40 Uhr | Neukirch / Lausitz

Unbekannte Täter haben am Bahnhaltepunkt in Neukirch Ost einen kompletten Sichtschutz-Wandkomplex samt Tür schwarz eingesprüht. Die Bundespolizei stieß während einer Kontrolle am 18. Juli 2025 um 04:40 Uhr auf das Riesengraffiti und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu Tat und Tätern unter der Telefonnummer 03586 / 76020. Der Sachschaden wird auf mindestens 2.000,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell