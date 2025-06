Reichenau (ots) - Ein Motorradfahrer und sein Sozius haben bei einem Sturz am Montagabend an der "Hochwart" Verletzungen erlitten. Gegen 20.15 Uhr fuhren ein 18-Jähriger und ein 16-Jähriger mit einer Yamaha von der "Hochwart" kommend in Richtung Hochwartstraße. In einer Linkskurve geriet der 18-Jähriger mit seiner Maschine nach rechts neben die Straße und kamen in ...

mehr