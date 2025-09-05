PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Versammlungslage führt zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Erfurt

Erfurt (ots)

Morgen findet in der Erfurter Innenstadt der Christopher-Street-Day statt. Dazu werden auf dem Domplatz rund 3.000 Teilnehmer erwartet. Nach einer Auftaktkundgebung zieht der Aufzug ab 13:30 Uhr vom Domplatz über die Bonifaciusstraße, den Karl-Marx-Platz und die Neuwerkstraße durch die Innenstadt bis zum Juri-Gagarin-Ring, weiter über das Krämpfertor und den Anger zurück zum Domplatz. Bereits ab 11:30 Uhr startet eine zweite Versammlung mit Aufzug vom Willy-Brandt-Platz. Diese führt ebenfalls durch die Innenstadt und schließt sich dem CSD auf dem Domplatz an.

Die Polizei begleitet das Versammlungsgeschehen mit einem Einsatz und schützt die Grundrechte auf Versammlungsfreiheit sowie die freie Meinungsäußerung. Dabei werden alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen, um einen friedlichen und störungsfreien Verlauf der Versammlungen zu gewährleisten.

Aufgrund des Versammlungsgeschehen wird es in der Zeit von etwa 12:00 bis 17:00 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich kommen. Die Polizei bittet um Verständnis, dass präzise Aussagen zu Zeiten und Orten von Sperrungen nicht möglich sind und rät Besucherinnen und Besucher der Landeshauptstadt, am Samstag mehr Zeit für die An- und Abreise einzuplanen.

Für Presseanfragen steht die Pressestelle der Landespolizeiinspektion Erfurt (Tel.: 0152/03284284) am 06.09.2025 telefonisch zur Verfügung. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

