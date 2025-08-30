Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Christopher Street Day in Kaiserslautern - Polizei und Stadt Kaiserslautern ziehen Bilanz

Kaiserslautern (ots)

Am Samstag, 30. August, fand erstmals der Christopher Street Day (CSD) in Kaiserslautern statt. Unter dem Motto "Nie wieder still!" versammelten sich gegen 13:30 Uhr Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Auftaktandacht an der Stiftskirche, bevor sich ein Aufzug durch die Innenstadt bewegte. Anschließend wurde die Veranstaltung mit einem Bühnenprogramm am Schillerplatz fortgesetzt. Insgesamt nahmen nach Einschätzung der Polizei und Versammlungsbehörde rund 800 Personen an der CSD-Versammlung teil.

Parallel dazu versammelten sich etwa 16 Teilnehmer zu einer angemeldeten Gegenveranstaltung, die sich ab etwa 13:15 Uhr vom Bahnhof in Richtung Innenstadt bewegte. Der Veranstalter beendete die Kundgebung "Kinderschutz statt CSD" gegen 14:15 Uhr auf der rückwärtigen Seite des Schillerplatzes.

Die Polizei war mit einer Vielzahl von Einsatzkräften vor Ort, um einen sicheren und störungsfreien Ablauf der Veranstaltungen zu gewährleisten. Beide Versammlungen verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei und friedlich. Kurzzeitige Verkehrsbeeinträchtigungen aufgrund des Aufzugs und notwendiger Straßensperrungen konnten durch entsprechende Umleitungen kompensiert werden. |kfa

