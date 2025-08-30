PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auseinandersetzung in Linienbus - drei Tatverdächtige ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend kam es an der Bushaltestelle am Schillerplatz zu einem Polizeieinsatz, nachdem der Fahrer eines Linienbusses meldete, von drei männlichen Personen bedroht zu werden. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Busfahrer angetroffen werden, der einen amtsbekannten 23-jährigen Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Beamten am Boden fixiert hatte. Die beiden weiteren Tatverdächtigen hatten bereits fußläufig die Flucht ergriffen. Dank eines von einem Fahrgast angefertigten Fotos konnten auch diese als amtsbekannte Männer im Alter von 24 und 23 Jahren identifiziert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den drei Männern und dem Busfahrer gekommen, da diese kein gültiges Ticket vorweisen konnten. Im Verlauf der Auseinandersetzung ergriff der 23-Jährige einen Nothammer und schlug damit eine Seitenscheibe des Busses ein. Daraufhin betätigte der Busfahrer die Notverriegelung. In der Folge bespuckte der Tatverdächtige einen Fahrgast und beleidigte den Busfahrer. Auch die beiden weiteren Tatverdächtigen beleidigten den Busfahrer und flüchteten anschließend durch gewaltsames Öffnen der hinteren Bustür. Der 23-jährige Haupttatverdächtige erhielt nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis, dem er nachkam. Gegen alle drei Männer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 30.08.2025 – 09:36

    POL-PDKL: Alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit geparktem Pkw

    Kaiserslautern (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in Otterbach zu einem Verkehrsunfall mit einem erheblich alkoholisierten Radfahrer. Ein 68-jähriger Mann befuhr gegen 14:18 Uhr den Radweg in Fahrtrichtung Otterbach. An der Einmündung zur Straße Am Woogdamm verlor er in einer Linkskurve bei Gefälle aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und deutlicher ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 18:51

    POL-PDKL: Zwei Firmentransporter beschädigt - Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es im Bereich der Bännjerstraße zur Beschädigung von zwei Fahrzeugen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die abgestellten Fahrzeuge. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Lack zerkratzt und die Karosserie zerbeult. Der Sachschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Es ist davon auszugehen, dass die Tathandlung ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 11:13

    POL-PDKL: Auffahrunfall endet mit Verletzungen

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend wurden am Stiftsplatz zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen wartete gegen 20 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Opel Corsa an einer Ampel an der Kreuzung Stiftsplatz/Spittelstraße. Von hinten näherte sich ein Mercedes. Der 30-jährige Fahrer der E-Klasse übersah die rot zeigende Ampel sowie den stehenden Opel und fuhr dem Wagen fast ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren