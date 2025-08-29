Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall endet mit Verletzungen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend wurden am Stiftsplatz zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen wartete gegen 20 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Opel Corsa an einer Ampel an der Kreuzung Stiftsplatz/Spittelstraße. Von hinten näherte sich ein Mercedes. Der 30-jährige Fahrer der E-Klasse übersah die rot zeigende Ampel sowie den stehenden Opel und fuhr dem Wagen fast ungebremst auf. Durch den Aufprall wurden in dem vorderen Pkw der Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden in ein Krankenhaus. Weder der Mercedes noch der Opel waren nach dem Unfall noch fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 30-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |kfa

