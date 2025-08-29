PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Auffahrunfall endet mit Verletzungen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend wurden am Stiftsplatz zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen wartete gegen 20 Uhr ein 26-Jähriger mit seinem Opel Corsa an einer Ampel an der Kreuzung Stiftsplatz/Spittelstraße. Von hinten näherte sich ein Mercedes. Der 30-jährige Fahrer der E-Klasse übersah die rot zeigende Ampel sowie den stehenden Opel und fuhr dem Wagen fast ungebremst auf. Durch den Aufprall wurden in dem vorderen Pkw der Fahrer und seine Beifahrerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die beiden in ein Krankenhaus. Weder der Mercedes noch der Opel waren nach dem Unfall noch fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 30-Jährigen wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 29.08.2025 – 11:07

    POL-PDKL: Streit endet mit Handgreiflichkeiten

    Kaiserslautern (ots) - Wegen einer Körperverletzung erstattete am Donnerstag ein Stadtbewohner Anzeige bei der Polizei. Wie der Jugendliche den Beamten mitteilte, kam es zwischen ihm und einem Unbekannten am Mittwoch, zwischen 22 Uhr und 22:40 Uhr, zu einem Streit in einer Tiefgarage in der Mainzer Straße. Der lautstark geführte Disput endete damit, dass dem 17-Jährigen von seinem Gegenüber ins Gesicht gefasst wurde. ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:49

    POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

    Kaiserslautern (ots) - Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend auf der Brandenburger Straße bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der 17-Jährige war mit seiner KTM in Richtung Pariser Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:48

    POL-PDKL: Vor Kontrolle geflüchtet

    Kaiserslautern (ots) - Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 19 Uhr war der 16-Jährige einer Streife im Stadtpark aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Beim Erblicken der Beamten ergriff er jedoch die Flucht und rannte über die Bleichstraße in Richtung Karcherstraße. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen schließlich in einem ...

    mehr
