PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit endet mit Handgreiflichkeiten

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Körperverletzung erstattete am Donnerstag ein Stadtbewohner Anzeige bei der Polizei. Wie der Jugendliche den Beamten mitteilte, kam es zwischen ihm und einem Unbekannten am Mittwoch, zwischen 22 Uhr und 22:40 Uhr, zu einem Streit in einer Tiefgarage in der Mainzer Straße. Der lautstark geführte Disput endete damit, dass dem 17-Jährigen von seinem Gegenüber ins Gesicht gefasst wurde. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Angreifer machte sich im Anschluss aus dem Staub. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 29.08.2025 – 10:49

    POL-PDKL: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

    Kaiserslautern (ots) - Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstagabend auf der Brandenburger Straße bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Der 17-Jährige war mit seiner KTM in Richtung Pariser Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst versorgte den ...

    mehr
  • 29.08.2025 – 10:48

    POL-PDKL: Vor Kontrolle geflüchtet

    Kaiserslautern (ots) - Ein Jugendlicher ist am Donnerstagabend vor einer Polizeikontrolle geflüchtet. Gegen 19 Uhr war der 16-Jährige einer Streife im Stadtpark aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Beim Erblicken der Beamten ergriff er jedoch die Flucht und rannte über die Bleichstraße in Richtung Karcherstraße. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Jugendlichen schließlich in einem ...

    mehr
  • 28.08.2025 – 13:14

    POL-PDKL: Unfall löst Kettenreaktion aus

    Kaiserslautern (ots) - Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am frühen Mittwochnachmittag in der Buchenlochstraße. Der Vorfall ereignete sich, als ein 52-Jähriger mit seinem BMW in der Balbierstraße in Richtung Trippstadter Straße unterwegs war. An der Kreuzung zur Buchenlochstraße missachtete der Mann ein Stoppschild, was dazu führte, dass er gegen eine vorfahrtsberechtigte C-Klasse stieß, die gerade ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren