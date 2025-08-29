Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit endet mit Handgreiflichkeiten

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Körperverletzung erstattete am Donnerstag ein Stadtbewohner Anzeige bei der Polizei. Wie der Jugendliche den Beamten mitteilte, kam es zwischen ihm und einem Unbekannten am Mittwoch, zwischen 22 Uhr und 22:40 Uhr, zu einem Streit in einer Tiefgarage in der Mainzer Straße. Der lautstark geführte Disput endete damit, dass dem 17-Jährigen von seinem Gegenüber ins Gesicht gefasst wurde. Hierbei wurde er leicht verletzt. Der Angreifer machte sich im Anschluss aus dem Staub. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell