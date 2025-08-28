Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall löst Kettenreaktion aus

Kaiserslautern (ots)

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am frühen Mittwochnachmittag in der Buchenlochstraße. Der Vorfall ereignete sich, als ein 52-Jähriger mit seinem BMW in der Balbierstraße in Richtung Trippstadter Straße unterwegs war. An der Kreuzung zur Buchenlochstraße missachtete der Mann ein Stoppschild, was dazu führte, dass er gegen eine vorfahrtsberechtigte C-Klasse stieß, die gerade von der Zollamtstraße in Richtung Hermann-Löns-Straße fuhr. Der Mercedes wurde durch den Aufprall auf einen VW Golf geschleudert, der in Richtung Pfaffenbergstraße unterwegs war und am Stoppschild auf der gegenüberliegenden Straßenseite wartete. Bei dem Frontalzusammenstoß wurde die 78-jährige Fahrerin des VW leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Golf und der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell