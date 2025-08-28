Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Geldbeutel aus Auto gestohlen - Kreditkarten benutzt

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Diebstahls ihrer Handtasche meldete sich am Mittwochmorgen eine Frau bei der Polizei. Wie sie bei den Beamten zu Protokoll gab, stand ihr Wagen zwischen Dienstag 22 Uhr und Mittwoch 8 Uhr am Straßenrand der Rudolf-Breitscheid-Straße. Unbekannte Täter hatten sich in diesem Zeitraum Zugang zu dem Innenraum des Pkw verschafft und ihre Tasche samt Portemonnaie entwendet. In dem Geldbeutel befanden sich mehrere Kreditkarten, welche die Täter auch umgehend einsetzten. Insgesamt bezahlten die Langfinger mit dem Diebesgut Waren im Wert eines hohen zweistelligen Betrags. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell