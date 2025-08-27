PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Gelegenheit macht Diebe

Kaiserslautern (ots)

Wegen des Diebstahls aus einem Pkw ermittelte die Polizei am Sonntagabend in der Slevogtstraße. Wie eine 33-Jährige mitteilte, stand ihr KIA zwischen 18:30 Uhr und 19:10 Uhr am Straßenrand. Aus bisher unbekannten Gründen hatte sich der Wagen nicht verschlossen, was Diebe ausnutzten. Die Langfinger griffen sich aus dem Innenraum eine rote Handtasche der Marke "Polo Ralph Lauren" und machten sich damit aus dem Staub. In der Tasche befand sich auch der Geldbeutel der Frau. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

