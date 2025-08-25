Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen/Korntal: Unbekannter flüchtete vor Polizeikontrolle - Zeugen und Geschädigte nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Zivilstreife des Polizeireviers Leonberg war am Samstagmorgen (23.08.2025) gegen 01:30 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich Renningen unterwegs, als ihnen auf Höhe "Ihinger Hof" ein VW Touran auffiel. Aus diesem Grund sollte der Fahrer des VW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach der Ausfahrt "Naturtheater" wurden dem Fahrer Anhaltesignale gegeben und er sollte auf eine Parkbucht ausgeleitet werden. Hier beschleunigte der unbekannte Fahrzeuglenker sein Fahrzeug stark und versuchte sich mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und folgte dem VW. Dieser flüchtete zunächst über die B 295 in Richtung Autobahn 8, fuhr diese in Richtung Stuttgart auf, an der Anschlussstelle Leonberg-Ost wieder ab und fuhr daraufhin auf die Südrandstraße. Hierbei missachtete er eine rote Ampel, bevor er wieder auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auffuhr. Auch auf der Autobahn 81 im Baustellenbereich des Engelbergtunnels fuhr er mit über 200 km/h in Richtung Heilbronn davon. An der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach fuhr der Unbekannte von der Autobahn erneut ab auf die Bundestraße 295 in Richtung Korntal-Münchingen. Trotz Gegenverkehrs überholte der Unbekannte in diesem Bereich einen Verkehrsteilnehmenden. In Korntal gelang es schlussendlich dem Unbekannten unerkannt zu flüchten. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern aktuell an. Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des unbekannten VW-Lenkers mittleren Alters gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

