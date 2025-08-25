PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen/Korntal: Unbekannter flüchtete vor Polizeikontrolle - Zeugen und Geschädigte nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine Zivilstreife des Polizeireviers Leonberg war am Samstagmorgen (23.08.2025) gegen 01:30 Uhr auf der Bundesstraße 295 im Bereich Renningen unterwegs, als ihnen auf Höhe "Ihinger Hof" ein VW Touran auffiel. Aus diesem Grund sollte der Fahrer des VW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Nach der Ausfahrt "Naturtheater" wurden dem Fahrer Anhaltesignale gegeben und er sollte auf eine Parkbucht ausgeleitet werden. Hier beschleunigte der unbekannte Fahrzeuglenker sein Fahrzeug stark und versuchte sich mit deutlicher überhöhter Geschwindigkeit der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und folgte dem VW. Dieser flüchtete zunächst über die B 295 in Richtung Autobahn 8, fuhr diese in Richtung Stuttgart auf, an der Anschlussstelle Leonberg-Ost wieder ab und fuhr daraufhin auf die Südrandstraße. Hierbei missachtete er eine rote Ampel, bevor er wieder auf die Autobahn in Richtung Heilbronn auffuhr. Auch auf der Autobahn 81 im Baustellenbereich des Engelbergtunnels fuhr er mit über 200 km/h in Richtung Heilbronn davon. An der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach fuhr der Unbekannte von der Autobahn erneut ab auf die Bundestraße 295 in Richtung Korntal-Münchingen. Trotz Gegenverkehrs überholte der Unbekannte in diesem Bereich einen Verkehrsteilnehmenden. In Korntal gelang es schlussendlich dem Unbekannten unerkannt zu flüchten. Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern aktuell an. Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen und mögliche Geschädigte, die durch die Fahrweise des unbekannten VW-Lenkers mittleren Alters gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 12:50

    POL-LB: Herrenberg: Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Zu einer gefährlichen Körperverletzung, die sich am Freitag (22.08.2025) gegen 14:05 Uhr in Herrenberg ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Auf einem Fußweg zwischen den beiden Straßen "Schießmauer" und Aischbachstraße soll es zu Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen gekommen sein. An diesem Streit sollen vier Männer beteiligt ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:53

    POL-LB: Kornwestheim: zwei Autos nach Unfallflucht beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits vergangene Woche zwischen Donnerstag (21.08.2025) 19.30 Uhr und Freitag (22.08.2025) 07.15 Uhr in der Pfarrer-Hahn-Straße in Kornwestheim ereignete. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, zwei am Straßenrand abgestellte ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:32

    POL-LB: Vaihingen an der Enz: heftige Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

    Ludwigsburg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (23.08.2025), kurz vor 01.00 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da mehrere Personen am Marktplatz in Vaihingen an der Enz randalieren würden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte zunächst niemanden mehr an, worauf die Umgebung bestreift wurde. In der Heilbronner Straße Ecke Grabenstraße traf eine Streifenwagenbesatzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren