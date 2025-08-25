Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: heftige Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Samstagmorgen (23.08.2025), kurz vor 01.00 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da mehrere Personen am Marktplatz in Vaihingen an der Enz randalieren würden. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte zunächst niemanden mehr an, worauf die Umgebung bestreift wurde. In der Heilbronner Straße Ecke Grabenstraße traf eine Streifenwagenbesatzung schließlich auf einen verletzten 25-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 25-Jährige aus noch unbekannter Ursache am Marktplatz mit zwei 17- und 18-Jährigen in einen Streit geraten war. Die Situation sei schließlich eskaliert und der 17-Jährige habe ihm mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen. Ob auch der 18 Jahre alte Mann bei der Körperverletzung mitwirkte, ist noch unklar. Der 25-Jährige wurde im weiteren Verlauf zum Polizeirevier Vaihingen an der Enz gebracht und ein Rettungswagen wurde hinzugezogen. Die beiden Tatverdächtigen konnte im Rahmen der Fahndung ebenfalls nahe des Marktplatzes festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Sie wurden nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

