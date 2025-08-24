Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Ein Schwerverletzter nach Wohnungsbrand

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 24.08.2025 um 02:37 Uhr, wurde durch einen Anwohner eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Ostertagstraße gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache brach das Feuer im Bereich des Bettes der betroffenen Wohnung aus. Das brennende Bett konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, bevor sich das Feuer in der Wohnung ausbreitete; weitere Wohnungen waren vom Brand nicht betroffen. Der 80-jährige Bewohner der betroffenen Wohnung wurde infolge des Brandes schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses mussten zwar betreut werden, Verletzte gab es sonst jedoch keine. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags. Vor Ort befand sich ein Großaufgebot an Polizei-, Feuerwehr- sowie Rettungskräften.

