BPOLI-OG: Ausweismissbrauch und Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen

Iffezheim (ots) - Beamte der Bundespolizei haben gestern am Grenzübergang in Iffezheim einen 26-Jährigen festgenommen. Der französische Staatsangehörige wurde wegen Betruges per Haftbefehl gesucht. Durch die Bezahlung der Geldstrafe konnte er eine 40-tägige Haftstrafe abwenden. Rückfragen bitte an: Bundespolizeiinspektion Offenburg Dieter Hutt Telefon: ...

mehr