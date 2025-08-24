PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: Ludwigsburg - Betrunkener Fahrer verursacht Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Sonntag-Morgen (24.08.2025) gegen 01:45 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg. Der 27-jährige Fahrer eines Mercedes GLC geriet vor dem Tunnelportal in Richtung Bahnhof auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden VW T-Roc eines 34-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls landete der VW auf dem Dach. Beide Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Auch die beiden 37- und 38-jährigen Mitfahrer im VW wurden leicht verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass sowohl der Fahrer des Mercedes, als auch der Fahrer des VW alkoholisiert waren. Bei beiden Fahrern wurde eine Blutentnahme durchgeführt und beim Unfallverursacher der Führerschein beschlagnahmt. Die zwei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 70.000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Abschlepp- sowie Reinigungsmaßnahmen, bei der auch eine Kehrmaschine zum Einsatz kam, musste die Bahnhofstraße bis 04:15 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

