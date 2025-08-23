Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fahrzeugbrand nach Verkehrsunfall

Ludwigsburg (ots)

In Sindelfingen ereignete sich am Freitag, 22.08.2025, gegen 21:35 Uhr, an der Einmündung der Kreisstraße 1000 in die Kreisstraße 1066 ein Verkehrsunfall mit einem geschätzten Gesamtsachschaden von 65.000 Euro. Der 22-jährige Fahrer eines Jaguar F-Type befuhr die K 1000 von Ehningen kommend und übersah an der Einmündung den bevorrechtigten 60-jährigen Fahrer eines Hyundai I10. Dieser befuhr die K 1066 aus Aidlingen kommend in Richtung Dagersheim. Durch den Verkehrsunfall wurden keine Personen verletzt, jedoch geriet der Jaguar kurze Zeit nach der Kollision in Brand. Die Feuerwehren Böblingen und Dagersheim waren mit starken Kräften vor Ort. Für die Löscharbeiten und die Unfallaufnahme waren die K 1000 und die K 1066 in diesem Bereich für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.

