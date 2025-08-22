PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht mit drei Leichtverletzten und rund 29.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt gegen einen noch unbekannten Pkw-Lenker, der am Donnerstag (21.08.2025) gegen 12:30 Uhr auf der Südrandstraße (Kreisstraße 1011) bei Leonberg in einen Verkehrsunfall verwickelt war und kurzerhand davonfuhr. Der Unbekannte war auf der Südrandstraße von Renningen kommend in Richtung Stuttgart unterwegs, als er kurz nach der Einmündung zur Renninger Straße vermutlich zum Überholen ausscherte. Hierbei kollidierte der Unbekannte mit einer 28-jährigen Skoda-Lenkerin, die ihm entgegenkam. Der Skoda geriet nach der Kollision in den Grünstreifen. Mutmaßlich beim Wiedereinscheren auf die eigene Fahrspur prallte der Unbekannte zusätzlich mit einem in gleicher Richtung fahrenden 26-jährigen BMW-Lenker zusammen. Der BMW des 26-Jährigen geriet daraufhin in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Kia einer 35-Jährigen. Der männliche Unbekannte, der vermutlich mit einem schwarzen Audi-Geländewagen mit Stuttgarter Kennzeichen (S-) unterwegs war, setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Bei den Kollisionen erlitten die 28-jährige Skoda-Lenkerin, der 26-jährige BMW-Lenker, die 35-jährige Kia-Lenkerin sowie ein im BMW sitzendes Kleinkind leichte Verletzungen. Die 35-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 29.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Südrandstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen den Einmündungen Renninger Straße und Bruckenbachstraße bis etwa 16:00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

