PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Exhibitionist an Badesee aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen 56 Jahre alten Mann, der am Mittwoch (20.08.2025) an den Seewaldseen bei Horrheim als Exhibitionist auftrat. Gegen 16:00 Uhr gingen drei 22-, 26- und 27-jährige Frauen mit einem Stand-Up Paddle ins Wasser. Der 56-Jährige soll auf einer Treppe gestanden und währenddessen an seinem aus dem offenen Hosenladen heraushängenden Glied manipuliert haben. Als die Frauen etwas später zurück ans Ufer kamen, soll er nackt auf der Treppe gestanden und erneut an seinem Glied manipuliert haben. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den Mann im Nahbereich des Sees antreffen und vorläufig festnehmen. Der 56-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 11:55

    POL-LB: Asperg: Unfallflucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch (20.08.2025) zwischen 05:00 Uhr und 18:20 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Park&Ride Parkplatz in der Alleenstraße in Asperg einen Mercedes beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 11:53

    POL-LB: Ludwigsburg: Autoreifen zerstochen

    Ludwigsburg (ots) - In der Nacht auf Mittwoch (20.08.2025) wurden in der Obere Reithausstraße in Ludwigsburg zwei parkenden Fahrzeugen, ein Skoda Octavia und ein Citroen Berlingo, beschädigt. Ein noch unbekannter Täter zerstach jeweils zwei Reifen der PKW. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren