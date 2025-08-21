Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Horrheim: Exhibitionist an Badesee aufgetreten

Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit gegen einen 56 Jahre alten Mann, der am Mittwoch (20.08.2025) an den Seewaldseen bei Horrheim als Exhibitionist auftrat. Gegen 16:00 Uhr gingen drei 22-, 26- und 27-jährige Frauen mit einem Stand-Up Paddle ins Wasser. Der 56-Jährige soll auf einer Treppe gestanden und währenddessen an seinem aus dem offenen Hosenladen heraushängenden Glied manipuliert haben. Als die Frauen etwas später zurück ans Ufer kamen, soll er nackt auf der Treppe gestanden und erneut an seinem Glied manipuliert haben. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte den Mann im Nahbereich des Sees antreffen und vorläufig festnehmen. Der 56-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

