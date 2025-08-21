POL-LB: Asperg: Unfallflucht
Ludwigsburg (ots)
Am Mittwoch (20.08.2025) zwischen 05:00 Uhr und 18:20 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Park&Ride Parkplatz in der Alleenstraße in Asperg einen Mercedes beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.
