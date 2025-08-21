PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) zwischen 05:00 Uhr und 18:20 Uhr hat ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Park&Ride Parkplatz in der Alleenstraße in Asperg einen Mercedes beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

