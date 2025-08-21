Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Verkehrsunfall durch Rotlichtverstoß

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochmittag (20.08.2025) ereignete sich gegen 13:10 Uhr bei Ludwigsburg ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Landesstraße 1140 und der Möglinger Straße. Die 47 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes, die die L 1140 von der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd in Richtung Ludwigsburg fuhr, dürfte die für sie geltende rote Ampel übersehen haben. Daraufhin kollidierte sie mit einer 58-jährigen BMW-Fahrerin, die zeitgleich von der Möglinger Straße kommend bei Grün nach links auf die L 1140 abbiegen wollte. Die Fahrerin des Mercedes wurde schwer verletzt, während die BMW-Lenkerin leichte Verletzungen erlitt. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von circa 55.000 Euro.

