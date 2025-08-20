Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gülstein: Frontalzusammenstoß fordert zwei Schwerverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) kam es gegen 12:00 Uhr auf der Kreisstraße 1036 (K 1036) bei Gülstein zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Eine 38-jährige BMW-Lenkerin war auf der K 1036 von Gülstein kommend unterwegs, als sie vor der Einmündung zur Kreisstraße 1037, welche in Richtung Gäufelden-Tailfingen führt, einen 34-jährigen Traktor-Lenker überholte. Hierbei übersah sie mutmaßlich eine 78-jährige Opel-Lenkerin, die auf der K 1036 in Richtung Gülstein fuhr. Bei der anschließenden Kollision wurde der BMW abgewiesen, kippte auf die Seite und kam auf dem Dach zum Liegen. Beide Fahrzeug-Lenkerinnen erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Ein Rettungshubschrauber war vorsorglich vor Ort. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 30.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Straßenreinigung war die K 1036 zwischen dem Kreisverkehr Altinger Straße (K 1039) und der Einmündung zur K 1037 bis etwa 15:00 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

