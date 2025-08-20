Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Verfolgungsfahrt mit der Polizei gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Aufmerksamkeit einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Marbach am Neckar zog am Mittwoch (20.08.2025) gegen 00.15 Uhr ein bislang unbekannter Lenker eines VW Golf auf sich. Die Einsatzkräfte waren im Rahmen der Streifentätigkeit im Bereich des Bergkelter-Tunnels in Steinheim an der Murr unterwegs, als ihnen der aus dem Tunnel kommende dunkle VW Golf auffiel. Vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen bog dieser von der Landesstraße 1125 (L 1125) nach rechts in die Landesstraße 1100 (L 1100) in Richtung Marbach am Neckar ab. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung mit Blaulicht und Martinshorn auf, woraufhin der Unbekannte seinen VW immer stärker beschleunigte. Der Golf-Lenker bog anschließend nach rechts auf die Landesstraße 1138 (L 1138) in Richtung Benningen am Neckar ab und setzte seine Flucht weiter in Richtung Freiberg am Neckar fort. Dort verlor die Streifenwagenbesatzung den VW, der auf dem geraden Teilstück der L 1138 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr, aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen führte nicht zur erneuten Sichtung des VW-Lenkers. Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf der L 1138 beträgt in mehreren Wechseln jeweils 70 km/h und 100 km/h. Bei dem flüchtigen VW soll es sich um einen dunklen Golf neuerer Bauart mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB-) gehandelt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

