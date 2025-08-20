PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Unfallflucht in der Flachter Straße

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag (19.08.2025) ereignete sich in der Flachter Straße in Rutesheim eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen sucht. Auf einem der Parkplätze kurz vor der Leonberger Straße, zwischen einer Apotheke und einer Bankfiliale stand zwischen 12.25 Uhr und 12.55 Uhr ein Opel. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die rechte Fahrzeuge des Opel, so dass ein geschätzter Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand. Im Anschluss machte sich der Unbekannte kurzerhand davon. Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

