POL-LB: Holzgerlingen: Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt das Polizeirevier Böblingen gegen einen noch unbekannten Motorradfahrer, der am Dienstag (19.08.2025) gegen 08.40 Uhr in der Ahornstraße in Holzgerlingen in einen Unfall verwickelt war. Eine 39 Jahre alte Peugeot-Fahrerin war vor dem Motorradfahrer unterwegs und musste auf Höhe des Sonnenrainwegs verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der Unbekannte vermutlich und fuhr auf den Peugeot auf. Anstatt sich nun um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern, wendete der Motorradfahrer und flüchtete in Richtung der Straße "Wengertsteige". Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad oder dem Fahrer geben können, wenden sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Böblingen.

