Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Trike steht plötzlich woanders - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch ungeklärt sind die Umstände eines Vorfalls, der sich am Montag (18.08.2025) zwischen 21:00 Uhr und 22:45 Uhr in der Fasanenstraße in Ludwigsburg ereignete. Auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand stand ein geparktes Trike der Marke "WK". Als der 30-jährige Besitzer im Laufe des Abends zu seinem dreirädrigen Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass das Trike nicht mehr an seinem ursprünglichen Platz, sondern rund 50 Meter weiter in Richtung Friedrich-Ebert-Straße am Fahrbahnrand stand. Weiter stellte der 30-Jährige diverse Beschädigungen fest. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Standortveränderung des Trikes machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

