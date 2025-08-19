Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: 22-jähriger Opel-Fahrer überschlägt sich

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 22 Jahre alter Opel-Fahrer am Montag (18.08.2025) bei einem Unfall, der sich kurz nach 14.00 Uhr auf der Kreisstraße 1063 zwischen Dätzingen und Lehenweiler ereignete. Vermutlich kam der junge Fahrer aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts in den Grünstreifen ab. Ruckartige Lenkbewegungen dürften dann dazu geführt haben, dass der Opel ins Wanken geriet und sich einmal vollständig überschlug, so dass er wieder auf den Rädern landete. Der 22-Jährige konnte den PKW selbstständig verlassen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 8.000 Euro geschätzt. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell