Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Enzweihingen: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (15.08.2025) 18.30 Uhr und Montag (18.08.2025) 06.50 Uhr trieben noch Unbekannte in der Papierfabrikstraße in Enzweihingen ihr Unwesen. Die Täter schlugen ein auf der Rückseite einer Firma gelegenes bodentiefes Fenster ein und verschafften sich so Zutritt zur Werkstatt. Die Einbrecher stahlen sieben Ladegeräte für Elektrowerkzeuge, 2 Akkus sowie einen Akkuschrauber samt Tasche. Der Wert des Diebesguts steht derzeit noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

