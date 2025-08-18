Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Unfallflucht auf der B10 - leicht verletzter Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (17.08.2025) gegen 13.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 10 bei Schwieberdingen zu einem Unfall, zu dem die Polizei noch Zeugen sucht. Als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Anschlussstelle Schwieberdingen-Ost nutzte, um in Fahrtrichtung Stuttgart auf die B 10 aufzufahren, übersah er vermutlich eine 32-jährige Fahrerin eines Pkw der Marke DFSK. Die Frau, die sich bereits auf der B10 befand, musste eine Notbremsung einleiten, um eine Kollision zu verhindern. Ein 33 Jahre alter Motorradfahrer hinter dem DFSK konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Auffahrunfall. Der Unbekannte setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Zeugen gaben an, dass er vermutlich mit einem schwarzen 1er BMW mit Stuttgarter Kennzeichen unterwegs gewesen sein dürfte.

Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und seine Suzuki war nicht mehr fahrbereit. Der Pkw wurde am Heck beschädigt, die Insassen blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 4.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

