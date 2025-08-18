PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Verkehrsunfall mit einer schwer- und einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden von rund 43.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag (17.08.2025) gegen 20:00 Uhr im Einmündungsbereich der Südrandstraße und der Neuen Ramtelstraße in Leonberg ereignete. Eine 36-jährige Opel-Lenkerin wollte von der Neuen Ramtelstraße nach links in die Südrandstraße in Richtung Glemstal abbiegen. Hierbei übersah sie mutmaßlich den 29 Jahre alten Lenker eines Honda-Motorrades, der auf der Südrandstraße aus Richtung Glemstal kommend weiter geradeaus fahren wollte. Bei der Kollision im Einmündungsbereich erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 36-jährige Opel-Lenkerin erlitt leichte Verletzungen. Sowohl der Opel als auch die Honda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart ein Gutachter beauftragt. Der Einmündungsbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung bis nach Mitternacht gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Ludwigsburg
