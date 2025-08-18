Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In Ludwigsburg in der Erbestraße wurden am Samstag (16.08.2025) zwischen 05:30 Uhr und 16:15 Uhr drei Pkw durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Die hintereinander am Straßenrand in Fahrtrichtung Osterholzallee geparkten Fahrzeuge wurden, vermutlich beim Vorbeifahren, gestreift. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Beschädigt wurden ein Mercedes, ein Renault und ein Suzuki. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg telefonisch unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

