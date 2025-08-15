Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Verkehrsunfall fordert vier Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (15.08.2025) ereignete sich gegen 09:15 Uhr bei Freiberg am Neckar ein Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 1672 zwischen Ludwigsburg und Benningen. Aus bisher unbekannten Gründen kam der 18-jährige Fahrer eines Opel Corsa nach links von der Fahrbahn ab und touchierte den VW eines ihm entgegenkommenden 35-Jährigen. Dadurch wurde der VW nach rechts in den Grünstreifen abgewiesen, überschlug sich und kam im angrenzenden Acker zum Stillstand. Der 18-jährige Opelfahrer, der 35-jährige VW-Fahrer sowie ein Beifahrer im Opel und eine Beifahrerin im VW wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

