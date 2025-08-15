PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Falscher Spendensammler unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gab am Donnerstag (14.08.2025) gegen 12:00 Uhr vor, für einen Gehörlosenverein zu sammeln. Er sprach im Bereich der Bahnhofstraße und der Wörnetstraße in Renningen eine 61 Jahre alte Frau an und hielt ihr ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste hin. Dort waren bereits mehrere Unterschriften und Beträge um die 20 Euro vermerkt, sodass die 61-jährige dem Unbekannten ebenfalls 20 Euro übergab. Etwas später fiel ihr der Betrug auf. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann sei etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, mit dunkelbraunen, welligen Haaren, Kinnbart und braunen Augen gewesen. Er soll eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Aufdruck getragen haben. Der Polizeiposten Renningen bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 09:31

    POL-LB: Sindelfingen: Pkw in Parkhaus beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Rund 750 Euro Sachschaden richtete eine unbekannte Person am Donnerstag (14.08.2025) zwischen 10:00 Uhr und 19:50 Uhr in einem zu einem Einkaufszentrum in der Tilsiter Straße in Sindelfingen gehörenden Parkhaus an. Der unbekannte trug mutmaßlich roten Nagellack auf die Beifahrertür eines in der Ebene 0, in der Nähe zu den dortigen Aufzügen geparkten Mercedes auf. Das Polizeirevier Sindelfingen ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 09:31

    POL-LB: Böblingen-Dagersheim: Unfallflucht in der Wiesenthalstraße

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (13.08.2025) 17:30 Uhr und Donnerstag (14.08.2025) 10:30 Uhr einen auf einem Parkplatz in der Wiesenthalstraße in Dagersheim geparkten Mercedes. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. ...

    mehr
  • 14.08.2025 – 13:33

    POL-LB: Benningen am Neckar: Mercedes umgekippt - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Donnerstag (14.08.2025) kurz nach 10.00 Uhr in der Paulystraße in Benningen am Neckar ein Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 87 Jahre alte Lenker eines Mercedes kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Front eines am gegenüberliegenden Straßenrand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren