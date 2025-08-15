Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen: Falscher Spendensammler unterwegs

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann gab am Donnerstag (14.08.2025) gegen 12:00 Uhr vor, für einen Gehörlosenverein zu sammeln. Er sprach im Bereich der Bahnhofstraße und der Wörnetstraße in Renningen eine 61 Jahre alte Frau an und hielt ihr ein Klemmbrett mit einer Unterschriftenliste hin. Dort waren bereits mehrere Unterschriften und Beträge um die 20 Euro vermerkt, sodass die 61-jährige dem Unbekannten ebenfalls 20 Euro übergab. Etwas später fiel ihr der Betrug auf. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann sei etwa 175 bis 185 Zentimeter groß, mit dunkelbraunen, welligen Haaren, Kinnbart und braunen Augen gewesen. Er soll eine blaue Jeans und ein weißes T-Shirt mit einem schwarzen Aufdruck getragen haben. Der Polizeiposten Renningen bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter Tel. 07159 8045-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

