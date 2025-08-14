Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Benningen am Neckar: Mercedes umgekippt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ereignete sich am Donnerstag (14.08.2025) kurz nach 10.00 Uhr in der Paulystraße in Benningen am Neckar ein Unfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 87 Jahre alte Lenker eines Mercedes kam aus noch unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Front eines am gegenüberliegenden Straßenrand abgestellten VW. Durch den Aufprall kippte der Mercedes auf die rechte Fahrzeugseite. Dem 87-Jährigen war es nun nicht möglich selbstständig aus dem Mercedes auszusteigen, worauf die ebenfalls alarmierte Feuerwehr den Senior befreite. Der Mann erlitt vermutlich leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Zeugen, die die Fahrweise des Mercedes-Lenkers vor dem Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Marbach am Neckar.

