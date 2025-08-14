PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unbekannter entblößt sich - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Mittwochabend (13.08.2025) im Bereich der Uhland-, der Wilhelm- bzw. der Blumen- und der Gartenstraße in Ludwigsburg einen Mann beobachtet haben, der sich verdächtig verhalten hat. Der noch Unbekannte soll gegen 23.50 Uhr einer 39 Jahre alten Frau im Kreuzungsbereich der Uhland- und der Wilhelmstraße entgegengekommen sein. Sein Hemd habe er offen getragen und sein Geschlechtsteil sei entblößt gewesen. Die Frau versuchte noch den Tatverdächtigen zu verfolgen, verlor ihn aber in der Gartenstraße aus den Augen. Er dürfte zwischen 25 und 30 Jahren alt, schlank und sonnengebräunt gewesen sein. Seine Haaren sind blond und kurz. Der Mann trug eine kurze, enge Jeansshorts sowie ein rotes kurzärmeliges Hemd. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polize.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

