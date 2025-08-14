PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Unfallflucht in der Friedenstraße

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Mittwoch (13.08.2025) zwischen 13:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Friedenstraße in Eltingen vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
