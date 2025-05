Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vermutlicher Medizinischer Notfall am Steuer: Auto rammt Laterne

Neuss (ots)

Am Dienstag (13.5.) befuhr ein 54-Jähriger mit seinem Auto die Straße Am Lindenhof in Neuss-Weckhoven. Gegen 13.30, im Kreuzungsbereich mit der Erprather Straße, erlitt der Düsseldorfer nach derzeitigem Stand der Ermittlungen vermutlich einen medizinischen Notfall und verlor in Folge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte gegen eine Laterne.

Der Fahrer wurde zunächst von Ersthelfern behandelt und anschließend vom Rettungsdienst unter Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde er operiert und soll nach aktuellen Erkenntnissen in einem stabilen Zustand sein.

Der Beifahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch ebenfalls zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme, bei der auch ein spezialisierte Unfallaufnahmeteam hinzugezogen wurde, wurde die Straße vorübergehend gesperrt.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei ermittelt, weitergehende Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 02131 3000 entgegengenommen.

