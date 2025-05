POL-NE: Jugendliche stürzt von Fahrrad - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots) - Da die Polizei einen möglichen Unfallbeteiligten bisher nicht ermitteln konnte, wendet die Polizei im Rhein-Kreis Neuss sich jetzt an die Öffentlichkeit. Bereits am 09.04.2025 ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf der Römerstraße ein Verkehrsunfall. Eine 60-jähriger Neussserin befuhr mit ihrem Kleinkraftrad diese Straße in Richtung Gladbacher Straße. In Höher der Einmündung zur Bataverstraße sei sie ...

