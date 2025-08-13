PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81, Leonberg: Fahrzeugbrand im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Kurz nach 16:30 Uhr kam es am heutigen Mittwoch zum Brand eines PKW im Engelbergtunnel. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Renault Twingo befand sich in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Er brachte das Fahrzeug zum Stehen und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Durch den Brand löste die Brandmeldeanlage im Tunnel aus, was die automatisierte Sperrung beider Tunnelröhren zur Folge hatte. Die noch im Tunnel befindlichen Fahrzeugführer wurden aufgefordert, die Fahrzeuge zu verlassen und sich in die vorgesehenen Schutzräume zu begeben. Von dort wurden sie von der Feuerwehr gesichert aus dem Tunnel gebracht. Es wurde niemand verletzt. Die unverzüglich eingeleiteten Löscharbeiten an dem PKW konnten gegen 17:45 Uhr abgeschlossen werden. Der Renault wurde zwischenzeitlich ebenfalls geborgen. Derzeit erfolgt die Begutachtung des Tunnels auf mögliche Schäden. Parallel werden derzeit die evakuierten Fahrzeugführer von der Feuerwehr wieder zu ihren Fahrzeugen zurück gebracht und können geordnet aus dem Tunnel ausfahren. Aufgrund dessen bleiben beide Tunnelröhren aktuell noch für den fließenden Verkehr gesperrt. Mit einer Freigabe wird gegen 20.30 Uhr gerechnet. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird vor dem Tunnel ausgeleitet. Sowohl vor der Ausleitung, als auch auf der Umleitungsstrecke kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Vor Ort befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Ditzingen, Gerlingen und Leonberg, des Rettungsdienstes, des THW sowie der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 16:05

    POL-LB: Ehningen: versuchte Überweisungsbetrügereien zum Nachteil von Vereinen

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Ende Juli und Anfang August 2025 wurden bei einer Bank in Ehningen zwei offenbar gefälschte Überweisungsträger in den Geschäftsgang gebracht. In beiden Fällen sollten Beträge über 3.800 Euro und 4.800 Euro von den Konten örtlicher Vereine auf andere Konten überwiesen werden. Glücklicherweise waren die jeweiligen Mitarbeiterinnen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 14:12

    POL-LB: Böblingen: Brand in Obdachlosen- und Asylunterkunft

    Ludwigsburg (ots) - Mehrere Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst rückten am Dienstag (12.08.2025) gegen 17:10 Uhr in die Schönaicher Straße in Böblingen aus, nachdem Anwohner einer Obdachlosen- und Asylunterkunft eine Rauchentwicklung aus einem Zimmer gemeldet hatten. Gemäß den ersten Ermittlungen zündete ein 28 Jahre alter Anwohner auf dem Fußboden seines Zimmers mutmaßlich einen Haufen ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 12:40

    POL-LB: Sindelfingen: Unfall führt zu 50.000 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Vermutlich übersah ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstagnachmittag (12.08.2025) in Sindelfingen eine für ihn rot zeigende Ampel, was letztlich zu einem Unfall führte. Der 66-Jährige befuhr die Calwer Straße aus Richtung Darmsheim kommend, während ein 54 Jahre alter Mann, der ebenfalls einen Mercedes lenkte, in der Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung Fronäckerstraße kommend unterwegs ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren