Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81, Leonberg: Fahrzeugbrand im Engelbergtunnel

Ludwigsburg (ots)

Kurz nach 16:30 Uhr kam es am heutigen Mittwoch zum Brand eines PKW im Engelbergtunnel. Der 28 Jahre alte Fahrer eines Renault Twingo befand sich in der Weströhre in Fahrtrichtung Stuttgart, als das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Brand geriet. Er brachte das Fahrzeug zum Stehen und konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Durch den Brand löste die Brandmeldeanlage im Tunnel aus, was die automatisierte Sperrung beider Tunnelröhren zur Folge hatte. Die noch im Tunnel befindlichen Fahrzeugführer wurden aufgefordert, die Fahrzeuge zu verlassen und sich in die vorgesehenen Schutzräume zu begeben. Von dort wurden sie von der Feuerwehr gesichert aus dem Tunnel gebracht. Es wurde niemand verletzt. Die unverzüglich eingeleiteten Löscharbeiten an dem PKW konnten gegen 17:45 Uhr abgeschlossen werden. Der Renault wurde zwischenzeitlich ebenfalls geborgen. Derzeit erfolgt die Begutachtung des Tunnels auf mögliche Schäden. Parallel werden derzeit die evakuierten Fahrzeugführer von der Feuerwehr wieder zu ihren Fahrzeugen zurück gebracht und können geordnet aus dem Tunnel ausfahren. Aufgrund dessen bleiben beide Tunnelröhren aktuell noch für den fließenden Verkehr gesperrt. Mit einer Freigabe wird gegen 20.30 Uhr gerechnet. Der Verkehr in Richtung Stuttgart wird vor dem Tunnel ausgeleitet. Sowohl vor der Ausleitung, als auch auf der Umleitungsstrecke kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Vor Ort befinden sich zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehren Ditzingen, Gerlingen und Leonberg, des Rettungsdienstes, des THW sowie der Verkehrspolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell