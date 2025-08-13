PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall führt zu 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich übersah ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstagnachmittag (12.08.2025) in Sindelfingen eine für ihn rot zeigende Ampel, was letztlich zu einem Unfall führte. Der 66-Jährige befuhr die Calwer Straße aus Richtung Darmsheim kommend, während ein 54 Jahre alter Mann, der ebenfalls einen Mercedes lenkte, in der Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung Fronäckerstraße kommend unterwegs war. Der 54-Jährige musste zunächst bei Rot anhalten und setzte eine Fahrt fort, als die für ihn geltende Ampel der Geradeausspur grün wurde. Der 66-Jährige fuhr indes in die Kreuzung ein, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Mercedes des 54-Jährigen wurde um etwa 90 Grad um seine eigene Achse gedreht, bis er zum Stillstand kam. Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Mann dürfte nicht verletzt worden sein. Er wurde allerdings in einem Krankenhaus medizinisch überprüft. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 11:43

    POL-LB: Sindelfingen: Jugendliche im Freibad fotografiert

    Ludwigsburg (ots) - Wegen Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Dienstag (12.08.2025) gegen einen 66 Jahre alten Mann. Der 66-Jährige hielt sich im Bereich eines Imbisses in einem Freibad und Badezentrum in der Hohenzollernstraße in Sindelfingen auf. Er soll mit einem Smartphone den Brustbereich eines 14-jähriges Mädchens, welches im ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 11:42

    POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

    Ludwigsburg (ots) - Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt etwa 33.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (12.08.2025) gegen 23:30 Uhr im Bereich der Einmündung Leonberger Straße / Liebigstraße (Kreisstraße 1082) bei Rutesheim ereignet hat. Ein Streifenwagen des Polizeireviers Leonberg befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht die Liebigstraße aus Richtung Schillerstraße ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:10

    POL-LB: Tamm: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagmittag (12.08.2025) gegen 11:30 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterin Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alleenstraße in Tamm. Die Unbekannte kletterte mutmaßlich auf den Balkon und gelangte durch ein Fenster ins Innere der Wohnung. Die Täterin wurde in der Wohnung von einer Berechtigten angetroffen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren