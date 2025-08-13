Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall führt zu 50.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich übersah ein 66 Jahre alter Mercedes-Fahrer am Dienstagnachmittag (12.08.2025) in Sindelfingen eine für ihn rot zeigende Ampel, was letztlich zu einem Unfall führte. Der 66-Jährige befuhr die Calwer Straße aus Richtung Darmsheim kommend, während ein 54 Jahre alter Mann, der ebenfalls einen Mercedes lenkte, in der Gottlieb-Daimler-Straße aus Richtung Fronäckerstraße kommend unterwegs war. Der 54-Jährige musste zunächst bei Rot anhalten und setzte eine Fahrt fort, als die für ihn geltende Ampel der Geradeausspur grün wurde. Der 66-Jährige fuhr indes in die Kreuzung ein, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Der Mercedes des 54-Jährigen wurde um etwa 90 Grad um seine eigene Achse gedreht, bis er zum Stillstand kam. Der 66-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 54 Jahre alte Mann dürfte nicht verletzt worden sein. Er wurde allerdings in einem Krankenhaus medizinisch überprüft. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

