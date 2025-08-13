PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt

Ludwigsburg (ots)

Drei verletzte Personen und ein Sachschaden von insgesamt etwa 33.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag (12.08.2025) gegen 23:30 Uhr im Bereich der Einmündung Leonberger Straße / Liebigstraße (Kreisstraße 1082) bei Rutesheim ereignet hat.

Ein Streifenwagen des Polizeireviers Leonberg befuhr mit eingeschaltetem Blaulicht die Liebigstraße aus Richtung Schillerstraße kommend in Richtung Leonberg und wollte die Einmündung der Leonberger Straße bei ausgeschalteter Ampel passieren. Zu diesem Zeitpunkt war ein 18-jähriger Motorradfahrer auf der Leonberger Straße unterwegs und wollte bei gelbem Blinklicht der ausgeschalteten Ampel nach links in die Liebigstraße abbiegen. Er übersah beim Abbiegen mutmaßlich den von links herannahenden Streifenwagen. Bei der folgenden Kollision im Einmündungsbereich erlitt der Aprilia-Lenker schwere Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 34 Jahre alte Fahrer des Streifenwagens und seine 27 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und konnten im Anschluss ihren Dienst fortsetzen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung war der Einmündungsbereich bis etwa 01:30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

