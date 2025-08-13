PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag (12.08.2025) gegen 11:30 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterin Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alleenstraße in Tamm. Die Unbekannte kletterte mutmaßlich auf den Balkon und gelangte durch ein Fenster ins Innere der Wohnung. Die Täterin wurde in der Wohnung von einer Berechtigten angetroffen und ergriff daraufhin die Flucht über den Balkon in Richtung Innenstadt von Tamm. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Täterin wurde als weiblich, 20 bis 30 Jahre alt mit beiger Schirmmütze und Sonnenbrille beschrieben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 10:07

    POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Einbruch in Firma

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus einem Firmengebäude. In der Nacht zum Dienstag (12.08.2025) verschafften sich unbekannte Täter im Römerweg in Kuppingen Zutritt zum Firmengelände. Anschließend brachen die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude, das sie durchsuchten. Die Täter stahlen ein Mountainbike und eine ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 10:05

    POL-LB: Böblingen: Unfallflucht mit 1.800 Euro Sachschaden

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstag (12.08.2025) zwischen 10.55 Uhr und 12.00 Uhr einen auf einem Parkplatz am Postplatz in Böblingen geparkten BMW. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.800 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 09:48

    POL-LB: Ludwigsburg: 20-Jähriger feuert Reizstoffpistole ab und verletzt Kontrahenten leicht

    Ludwigsburg (ots) - Mehrere Streifenwagenbesatzungen des Polizeipräsidiums Ludwigsburg rückten am Dienstag (12.08.2025) in die Ludwigsburger Oststadt aus, nachdem gegen 18.20 Uhr eine Vielzahl an Notrufen eingegangen war. Die Anrufenden hatten davon berichtet, dass es im Kreuzungsbereich der Hindenburgstraße und der Breslauer Straße zu einer Auseinandersetzung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren