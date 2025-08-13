Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagmittag (12.08.2025) gegen 11:30 Uhr verschaffte sich eine noch unbekannte Täterin Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Alleenstraße in Tamm. Die Unbekannte kletterte mutmaßlich auf den Balkon und gelangte durch ein Fenster ins Innere der Wohnung. Die Täterin wurde in der Wohnung von einer Berechtigten angetroffen und ergriff daraufhin die Flucht über den Balkon in Richtung Innenstadt von Tamm. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Die Täterin wurde als weiblich, 20 bis 30 Jahre alt mit beiger Schirmmütze und Sonnenbrille beschrieben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

