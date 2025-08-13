Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Einbruch in Firma

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg ermittelt derzeit wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls aus einem Firmengebäude. In der Nacht zum Dienstag (12.08.2025) verschafften sich unbekannte Täter im Römerweg in Kuppingen Zutritt zum Firmengelände. Anschließend brachen die Unbekannten ein Fenster auf und gelangten in das Gebäude, das sie durchsuchten. Die Täter stahlen ein Mountainbike und eine Sporttasche im Gesamtwert von rund 4.000 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

