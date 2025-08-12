Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen nach Körperverletzung auf dem Hohenasperg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Asperg ermittelt derzeit wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montag (11.08.2025) gegen 19:40 Uhr einen 66-jährigen Fußgänger angegriffen und geschlagen haben soll. Der 66-Jährige war auf dem Plateau im Bereich eines Museums spazieren, als ein lautstark umherschreiender Mann plötzlich auf ihn zukam. Der Unbekannte soll dann scheinbar grundlos mehrfach auf den Fußgänger eingeschlagen haben. Kurz darauf ließ der Unbekannte von dem 66-Jährigen ab und rannte davon. Der Fußgänger, der mutmaßlich keine Verletzungen erlitt, beschrieb den Angreifer als etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er soll einen verwahrlosten Eindruck gemacht und auffällig viele Zahnlücken gehabt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

