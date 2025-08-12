PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Zeugen nach Körperverletzung auf dem Hohenasperg gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Asperg ermittelt derzeit wegen Körperverletzung gegen einen noch unbekannten Täter, der am Montag (11.08.2025) gegen 19:40 Uhr einen 66-jährigen Fußgänger angegriffen und geschlagen haben soll. Der 66-Jährige war auf dem Plateau im Bereich eines Museums spazieren, als ein lautstark umherschreiender Mann plötzlich auf ihn zukam. Der Unbekannte soll dann scheinbar grundlos mehrfach auf den Fußgänger eingeschlagen haben. Kurz darauf ließ der Unbekannte von dem 66-Jährigen ab und rannte davon. Der Fußgänger, der mutmaßlich keine Verletzungen erlitt, beschrieb den Angreifer als etwa 30 bis 40 Jahre alt. Er soll einen verwahrlosten Eindruck gemacht und auffällig viele Zahnlücken gehabt haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141 15001-70 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

  • 12.08.2025 – 11:06

    POL-LB: Hildrizhausen: Unbekannter geht auf Tankstellenmitarbeiter los

    Ludwigsburg (ots) - Gegen einen noch unbekannten Mann führt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg seit Montagvormittag (11.08.2025) Ermittlungen wegen versuchten schweren räuberischen Diebstahls in einer Tankstelle in der Altdorfer Straße in Hildrizhausen. Der Unbekannte soll gegen 11:30 Uhr die Tankstelle betreten und mehrere Six-Packs mit ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:46

    POL-LB: Ludwigsburg: Geschädigter nach Unfallflucht gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Beim Ausparken touchierte eine 62-jährige Porsche-Lenkerin am Sonntag (10.08.2025) gegen 21:25 Uhr in einem Parkhaus in der Mathildenstraße einen geparkten BMW und verursachte einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Nachdem die Verursacherin etwa 20 Minuten vergeblich auf die Rückkehr des Fahrers des beschädigten Fahrzeugs gewartet hatte, hinterließ sie am BMW eine Nachricht und entfernte sich ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:44

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Diebstahl von Bedieneinheit an E-Bike gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl am Sonntag (10.08.2025) gegen 16:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg geben können. Eine 56-jährige E-Bike-Lenkerin stellte ihr Zweirad vor einem Kiosk am Ludwigsburger Bahnhof ab und betrat anschließend das Geschäft. Kurze Zeit später beobachtete sie, wie zwei bislang unbekannte ...

    mehr
