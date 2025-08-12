PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen zu Diebstahl von Bedieneinheit an E-Bike gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Diebstahl am Sonntag (10.08.2025) gegen 16:40 Uhr in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg geben können. Eine 56-jährige E-Bike-Lenkerin stellte ihr Zweirad vor einem Kiosk am Ludwigsburger Bahnhof ab und betrat anschließend das Geschäft. Kurze Zeit später beobachtete sie, wie zwei bislang unbekannte Täter sich ihrem Zweirad näherten und kurzer Hand die Display-Bedieneinheit der Marke "Bosch" von ihrem Lenker montierten. Anschließend flüchteten die beiden Täter mit ihren Fahrrädern in Richtung Myliusstraße. Die 56-Jährige rannte den Tätern noch hinterher, konnte diese aber nicht mehr einholen. Die Bedieneinheit hatte einen Wert von rund 100 Euro. Die beiden männlichen Täter sollen etwa 16 bis 17 Jahre alt gewesen sein und hatten beide dunkle lockige Haare. Einer der beiden soll ein weißes T-Shirt und eine schwarze lange Jogginghose getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

