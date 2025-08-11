Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Gerlingen: Unfall fordert eine verletzte Person und Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen (11.08.2025) ereignete sich gegen 01:00 Uhr ein Auffahrunfall auf der Bundesautobahn 81 bei Gerlingen. Ein 32-jähriger Autofahrer war dort mit seinem BMW in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs und musste zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg auf dem Standstreifen anhalten, da er sich unwohl fühlte. Nach kurzer Zeit konnte er seine Fahrt fortsetzen, beschleunigte auf dem Standstreifen und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter, der aus unbekannter Ursache den BMW übersah und auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der BMW ins Schleudern, prallte zunächst rechts gegen die Schutzplanke und wurde anschließend nach links abgewiesen. Dort kollidierte er mit der Betonleitwand und blieb stark beschädigt auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der 32-jährige BMW-Fahrer wurde dabei verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 51 Jahre alte Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten in der Folge abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den Autos beläuft sich auf rund 23.000 Euro, die Schadenshöhe an den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt. Zur Unfallaufnahme war die linke Spur gesperrt. Zeitweise mussten alle Fahrspuren in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell