Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Unfallflucht bei Veranstaltung

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Sonntag (10.08.2025) zwischen 18:45 Uhr und 20:00 Uhr in Rahmen einer Veranstaltung auf einem parallel zur Horrheimer Straße in Sersheim verlaufenden Feldweg in einen Unfall verwickelt war und kurzerhand davonfuhr. Der Unbekannte beschädigte mutmaßlich beim Rangieren einen auf dem Feldweg geparkten VW und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz@polizei.bwl.de zu melden.

