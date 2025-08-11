PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch im Hallenbad

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (09.08.2025), 22.00 Uhr und Sonntag (11.08.2025), 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Hallenbades in Bietigheim in der Holzgartenstraße. Sie hebelten Schränke und Büromöbel auf und durchwühlten sie, ohne Diebesgut zu erbeuten. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wurden vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:12

    POL-LB: Ehningen: Unfallflucht - Hauswand beschädigt

    Ludwigsburg (ots) - Zwischen Donnerstag (07.08.2025), 10.00 Uhr und Samstag (09.08.2025), 09:00 Uhr wurde die Hauswand eines Wohnhauses in Ehningen in der Waldstraße vermutlich durch einen LKW beschädigt. Das Haus grenzt an den LKW-Parkplatz eines Industriebetriebes. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Ob ein lauter Knall, ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:07

    POL-LB: Gäufelden-Öschelbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Sonntag (10.08.2025) zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr im Hailfinger Weg in Öschelbronn vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Suzuki Swift. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, setzte er seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit dem ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 13:50

    POL-LB: Steinheim an der Murr: Holzbalken aus Brücke gerissen - Radfahrerin verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Marbach am Neckar seit Sonntag (10.08.2025) und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Noch unbekannte Täter brachen aus dem Weg einer Fußgänger- und Radfahrerbrücke, welche im Gewann Burgberg über die Murr von Steinheim an der Murr in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren