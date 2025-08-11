Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch im Hallenbad

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Samstag (09.08.2025), 22.00 Uhr und Sonntag (11.08.2025), 06.00 Uhr gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Hallenbades in Bietigheim in der Holzgartenstraße. Sie hebelten Schränke und Büromöbel auf und durchwühlten sie, ohne Diebesgut zu erbeuten. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls wurden vom Polizeirevier Bietigheim-Bissingen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter Tel. 07142 405-0 oder per Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

