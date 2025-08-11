Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Samstag (09.08.2025) zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Discounters in der Leibnizstraße in Kornwestheim geparkten Suzuki. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.

