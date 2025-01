Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf einem Kundenparkplatz - Zeugenaufruf (07.01.2025)

Schramberg (ots)

Am Dienstagvormittag, im Zeitraum zwischen 10.00 Uhr und 13.30 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Schramberger Straße oder auf den Parkplätzen einer Bäckerei in der Bahnhofstraße verursacht. Der unbekannte Autofahrer prallte gegen einen ordnungsgemäß geparkten VW T-Roc und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, flüchtete der Autofahrer in unbekannte Richtung. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln.

Sachdienliche Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer erbittet das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell