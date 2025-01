Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen A81/ Lkr. Rottweil) Sattelzug kippt auf der Autobahn 81 um- zwei leicht verletzte Personen (08.01.2025)

Vöhringen A81

Auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Sulz und Rottweil ist am Mittwochmorgen, gegen 8.15 Uhr, ein Unfall passiert. Ein 50-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war aus Richtung Stuttgart herkommend nach Singen unterwegs und kam aus bislang noch nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr der mit gekühlten Lebensmitteln, Meeresfrüchte, beladene 40-Tonner auf eine Leitplanke auf und kippte in der Folge auf die rechte Seite. Die alarmierte Feuerwehr Sulz konnte den im Führerhaus eingeschlossenen Lastwagenfahrer sowie seine 47- Beifahrerin befreien. Beide verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten sie zur medizinischen Behandlung in umliegende Kliniken. Der entstandene Sachschaden inklusive der Bergungskosten wird von der Polizei nach aktuellem Stand auf etwa 400.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr über die linke Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Für die Bergung des Kühllasters kam ein Kran vor Ort, weshalb die Autobahn während der Arbeiten komplett gesperrt werden musste. Es bildete sich ein Rückstau.

